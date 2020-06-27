قوة العمليات الخاصة بـ«داخلية الوفاق» تسير قافلة إغاثة إلى مزدة

تسيير قافلة إغاثة لمدينة مزدة, 27 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)

قامت قوة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بالتنسيق مع غرفة عمليات مكافحة فيروس «كورونا المستجد» وفريق الإغاثة التابع لـ«الهلال الأحمر» الليبي، بتسيير قافلة إغاثة لمدينة مزدة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تأتي الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بوزارة الداخلية

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ولفت البيان إلى أن الحملة شملت مواد غذائية ودوائية ومفروشات وأغطية وغيرها من المستلزمات الوقائية، فيما ستقوم لجنة الأزمة بالبلدية بمهمة توزيع هذه المواد.