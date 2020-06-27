خارجية الوفاق تدعو الدول الأجنبية لكشف وجود «مرتزقة روس» في الحقول النفطية

مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

دعت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الدول الأجنبية المعنية بالقطاع النفطي، التي لها شركات في ليبيا إلى التعاون مع الوزارة لكشف وجود «مرتزقة أجانب من شركة فاغنر الروسية والجنجاويد وغيرهم في الحقول والموانئ النفطية... والعمل معًا لوضع المتورطين في هذه الأعمال تحت العقوبات الدولية بشكل عاجل ومباشر».

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن «المرتزقة» قاموا بقفل إمدادات النفط والموانئ بالتعاون مع قوات القيادت العامة، معتبرة أن الهدف من ذلك «السيطرة على موارد الدولة وثرواتها للمساومة والابتزاز السياسي».

اقرأ أيضًا: مؤسسة النفط تعرب عن قلقها بشأن وجود «مرتزقة روس» في حقل الشرارة

وأشارت إلى استمرار حكومة الوفاق في «تطهير البلاد وبكل الوسائل من هؤلاء المرتزقة والمعتدين ومَن يساندهم»، محذرة من خطورة وجود «هذه المجموعات التي تعد تهديدًا للأمن الإقليمي والدولية».