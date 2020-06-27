الثني يعلق على التهاون في تطبيق حظر التنقل بين المدن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 05:09 مساء
الثني في اجتماعه مع وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف. (الإنترنت)

علق رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، على تهاون بعض الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجول بين المدن للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتأكيده ضرورة تطبيق الحظر من دون تهاون.

وناقش الثني في اجتماع مع وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف،اليوم السبت، ضرورة تطبيق حظر سير عمل وزارة الداخلية والأوضاع الأمنية للبلاد، مؤكدًا ضرورة تنفيذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بخصوص حظر الانتقال، والالتزام بالبيوت لتجنب الإصابة بالفيروس، وذلك حساب بيان نشرته صفحة الحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وفي 2 يونيو الجاري، أكد قرار صادر عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في المنطقة الشرقية، التابعة لقوات القيادة العامة، فرض حظر التجول على الأشخاص والمحال التجارية من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح كل يوم.

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