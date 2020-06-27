السراج يبحث مع وليامز في إيطاليا مستجدات الأوضاع الليبية

السراج مع ستيفاني وليامز في العاصمة الإيطالية روما، 27 يونيو 2020 (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الإثنين، وتناولا مستجدات الأوضاع في ليبيا.

كما تناول الاجتماع «جهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم (2510) للوصول إلى تسوية شاملة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وقال المكتب إن الاجتماع تطرق أيضا إلى «ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط»، فضلا عن موضوع اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة وزرع ألغام وأجهزة متفجرة في مناطق سكنية في طرابلس.

ورحب السراج ووليامز بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي على تشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تقصي حقائق إلى ليبيا لتوثيق الانتهاكات التي وقعت في البلاد منذ العام 2016.

وتمثلت أبرز الانتهاكات التي سيتم التحقيق فيها، بحسب دبلوماسيين دوليين، في: «الهجمات العشوائية، والقتل غير القانوني، والعنف الجنسي، بالإضافة إلى إسكات الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالأخص اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة واستخدام الألغام في جنوب طرابلس، ومذبحة مقتل 30 مهاجرا في مزدة، وإساءة معاملة مواطنين مصريين بعد احتجازهم».