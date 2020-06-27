السراج يبحث مع وليامز في إيطاليا مستجدات الأوضاع الليبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الإثنين، وتناولا مستجدات الأوضاع في ليبيا.
كما تناول الاجتماع «جهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم (2510) للوصول إلى تسوية شاملة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
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وقال المكتب إن الاجتماع تطرق أيضا إلى «ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط»، فضلا عن موضوع اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة وزرع ألغام وأجهزة متفجرة في مناطق سكنية في طرابلس.
ورحب السراج ووليامز بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي على تشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تقصي حقائق إلى ليبيا لتوثيق الانتهاكات التي وقعت في البلاد منذ العام 2016.
وتمثلت أبرز الانتهاكات التي سيتم التحقيق فيها، بحسب دبلوماسيين دوليين، في: «الهجمات العشوائية، والقتل غير القانوني، والعنف الجنسي، بالإضافة إلى إسكات الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالأخص اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة واستخدام الألغام في جنوب طرابلس، ومذبحة مقتل 30 مهاجرا في مزدة، وإساءة معاملة مواطنين مصريين بعد احتجازهم».