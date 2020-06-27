نجاح عملية استبدال مفصل ركبة بمستشفى جالو المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 10:21 صباحا
أشعة لمفصل الركبة بجوار صورة للرجل المسن بعد إجراء العملية. (صحة الموقتة)

أجرى مستشفي جالو المركزي عملية استبدال «ناجحة» لمفصل الركبة لشيخ سبعيني من تازربو أقصى الجنوب، يعاني من ألم بالركبتين واعوجاج شديد وصعوبة في المشي.

وتقدم الرجل لعديد الجهات للحصول على العلاج بالخارج بناءً على نصيحة عدة أطباء؛ نتيجة وجود نخر وتآكل بالعظم تظهره صور الأشعة ولكن ذلك لم يحدث، ليتوجه إلى مستشفى جالو المركزي لتلقي العلاج، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

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وبعد فحص المريض والاطلاع على جميع التحاليل والفحوصات اللازمة، تقرر إجراء عملية استبدال مفصل الركبة، وبالفعل تم تصحيح الاعوجاج، وإعادة بناء تآكل العظم وتركيب المفصل في عملية استغرقت 18 ساعة، وتأني في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل، حسب البيان.

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