نجاح عملية استبدال مفصل ركبة بمستشفى جالو المركزي

أجرى مستشفي جالو المركزي عملية استبدال «ناجحة» لمفصل الركبة لشيخ سبعيني من تازربو أقصى الجنوب، يعاني من ألم بالركبتين واعوجاج شديد وصعوبة في المشي.
وتقدم الرجل لعديد الجهات للحصول على العلاج بالخارج بناءً على نصيحة عدة أطباء؛ نتيجة وجود نخر وتآكل بالعظم تظهره صور الأشعة ولكن ذلك لم يحدث، ليتوجه إلى مستشفى جالو المركزي لتلقي العلاج، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».
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وبعد فحص المريض والاطلاع على جميع التحاليل والفحوصات اللازمة، تقرر إجراء عملية استبدال مفصل الركبة، وبالفعل تم تصحيح الاعوجاج، وإعادة بناء تآكل العظم وتركيب المفصل في عملية استغرقت 18 ساعة، وتأني في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل، حسب البيان.