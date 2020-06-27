ارتفاع جماعي للعملات الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 02:18 مساء

ارتفعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم السبت، في مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بالسعر الذي أغلقت عليه الخميس الماضي، إذ ارتفعت كل من العملة الأميركية والبريطانية والأوروبية الموحدة.

وصعد سعر صرف الدولار إلى 5.93 من 5.87 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 7.22 من 7.20 دينار، واليورو إلى 6.55 من 6.49 دينار المسجلة الخميس، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الوقت ذاته، زاد سعر صرف الليرة التركية إلى 0.87 من 0.86 دينار، والدينار التونسي إلى 2.08 من 2.06 دينار ليبي. 

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