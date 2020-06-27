الفاخري: عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سبها بلغ 292 حالة توفي منهم 11 شخصا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 27 يونيو 2020, 11:32 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها. (بوابة الوسط)

قال مدير مركز مكافحة لأمراض في سبها الدكتور عبدالحميد الفاخري إن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في المدينة بلغ 292 حالة إصابة، تعافى منهم 9 وتوفي 11 شخصا، وذلك حتى 24 يونيو الجاري.

وأضاف أن الأعمار المصابة من أربعة أشهر إلى 93 سنة، ما يعني أن الفيروس أصاب أشخاصا في مختلف الفئات العمرية، مشيرا إلى أن أكثر حالات الإصابة في سبها تتركز في المدينة، وبعضها فى مناطق مختلفة من الجنوب، وذلك حسب تصريحاته التي جاءت فى حديث مرئي بثته صفحة المركز على موقع «فيسبوك» أمس الجمعة.

ولفت إلى عملية تركيب جهاز pcr جدبد الأربعاء الماضي بالمركز، ودعم فريق العمل بالمركز بعناصر طبية إضافية، «وهؤلاء يعملون الآن وإذا توافرت مواد التشغيل بكميات كبيرة نستطيع العمل على العينات فى اليوم الواحد تصل إلى 300 عينة».

وطالب الفاخري سكان الجنوب بالوقوف مع المركز ودعمه، مشددا على جميع السكان ضرورة الالتزام بالإرشادات والنصائح الصحية للوقاية من الفيروس، والبقاء فى البيوت وعدم المخالطة أو الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب الانتقال من مكان إلى آخر، مؤكدا أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها عمره 50 عاما.

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