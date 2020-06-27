«سرت للنفط»: استمرار إغلاق جميع المكاتب الإدارية والخدمية بالشركة لمدة أسبوع

شعار شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، في جميع مواقع عمليات الشركة، ومنها إغلاق جميع المكاتب الإدارية والخدمية بالشركة لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد 28 يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة أن استمرار الإجراءات يشمل كذلك اقتصـار تسيير العمليات على الحد الأدنى من العاملين في أعمال التشغيل والصيانة فقط، ومنـع دخـول العاملين فى الشركات والتشاركيات المتعاقدة على إنجاز أعمال لصالح الشركة لجميع مواقع العمليات، باستثناء العمالة التي تتطلب طبيعة عملها الوجود اليومي مثل شركات النظافة والتموين، على أن يكون ذلك بعد الحصول على أذونات حديثة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حسبما ذكرت، الجمعة، صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

كما تشمل الإجراءات إغـلاقا تاما لجميع منافذ الدخول للشركة أثناء ساعات حظر التجول ليلاً باستثناء العاملين بالورديات، مطالبة إدارة الخدمات بتكثيف حملات النظافة والرش والتعقيم وتوفير المطهرات بجميع مواقع العمليات.

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ودعت إدارة الصحة المهنية إلى توفير أدوات الوقاية والتعقيم «مطهرات كمامات - قفازات» لجميع الذين تتطلب الضرورة وجودهم بأعمالهم، ومنع الزيارات العائلية وكذلك دخول غير المستخدمين من جميع بوابات الشركة مهما كانت المبررات، مع ضرورة التأكد من هوية القادمين والمناطق القادمين منها.

وتقرر أيضا منع مغادرة العائلات لمخيمات الشركة إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع عودة العائلات المغادرة إلا بعد رفع الحظر وانتهاء جائحة «كورونا».

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار جاء في ضوء البيان الصادر عن اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» بالبريقة رقم 21 المؤرخ في 23 يونيو الجاري بشأن الاحتياطات الواجب اتباعها في ظل ظروف انتشار جائحة «كورونا»، و«في ظل ما تشهده المناطق القريبة من انتشار للفيروس وتطور الوضع الوبائي».