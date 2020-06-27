تعرف إلى توزيع الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في ليبيا

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 713 إصابة بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 15 حالة جديدة، فيما ارتفعت حالات التعافي من الفيروس 142 حالة بعد الإعلان عن شفاء حالتين.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بواقع عشر في سبها منها ثمانية لمخالطين، واثنتين في طرابلس بينها واحدة جديدة، علاوة على حالة مخالطة في بنغازي، وحالتين جديدتين في الجفرة، وذلك حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض منشور على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 713 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بينها 553 حالة نشطة، و18 وفاة، فيما تعاني 142 شخصًا من الفيروس.

دعوة لاتباع الإرشادات الاحترازية

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والتي تشمل حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.



كما طلب المركز من المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها «سريان» للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة له من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وعبر المركز الوطني عن أمله في تعاون المواطنين وتقديم جميع التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي، وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة له لأداء مهامها في الاكتشاف المبكر للحالات، وحصر المخالطين، وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أوعزل وفقًا لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات.