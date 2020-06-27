ميناء بنغازي يستقبل 323 حاوية بضائع وسلع

حاويات راسية بميناء بنغازي البحري, 12 مايو 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، الجمعة، ثلاث سفن شحن على متنها 323 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي في بيان منشور على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك» إن سفينة نقل الحاويات «جاقور» الوكبل الملاحي لشركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية دخلت الميناء، وعلى متنها عدد 114 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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كما رست بالميناء السفينة «نانا أف» الوكيل الملاحي لشركة «مديترينيان» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 80 حاوية بضائع مختلفة، إضافة إلى السفينة «ألوبو» الوكيل الملاحي لشركة «الدليل» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 129 حاوية بضائع متنوعة.