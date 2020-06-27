«مكافحة الأمراض»: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء حالتين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 01:39 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل ليبيا 15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وتماثل حالتين للشفاء، وذلك بعد الكشف المخبري على 476 عينة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 476 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتأكد سلبية 461 عينة بينها حالتين شفاء، وإيجابية 15 عينة موزعة بواقع عشر حالات مخالطة، وخمس حالات جديدة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 106 عينات من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و238 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و64 عينة من مختبر فرع المركز مصراتة، و68 من مختبر فرع المركز سبها.

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