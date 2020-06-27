بالصور: «العمليات الخاصة» تؤمن وصول عائدين من مصر إلى فندق باب البحر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 12:59 صباحا
قوة «العمليات الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق تؤمن وصول عالقين إلى فندق باب البحر، 26 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)

قامت قوة «العمليات الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الجمعة، بتأمين 92 من المواطنين العائدين من جمهورية مصر العربية إلى مطار معيتيقة إلى فندق باب البحر.

وجاء ذلك بناء على تعليمات من قبل وزارة الداخلية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتظهر صور نشرتها الوزارة على صفحته بموقع «فيسبوك» انتشار كثيف لعناصر الأمن حول موكب العائدين إلى فندق باب البحر.

ووصلت، صباح الجمعة، أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار الإسكندرية في مصر، على متنهما 200 راكب، بواقع 98 راكبًا في الرحلة الأولى و102 راكب في الثانية. وأعلنت السفارة الليبية لدى مصر استمرار إعادة الرعايا العالقين إلى ليبيا بواقع رحلتين يوميا وحتى 30 يونيو الجاري.

قوة «العمليات الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق تؤمن وصول عالقين إلى فندق باب البحر، 26 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)
قوة «العمليات الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق تؤمن وصول عالقين إلى فندق باب البحر، 26 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)
قوة «العمليات الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق تؤمن وصول عالقين إلى فندق باب البحر، 26 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)
قوة «العمليات الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق تؤمن وصول عالقين إلى فندق باب البحر، 26 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)
قوة «العمليات الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق تؤمن وصول عالقين إلى فندق باب البحر، 26 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)
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