مدير مستشفى الهواري ببنغازي: توقفنا عن استقبال حالات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | السبت 27 يونيو 2020, 12:46 صباحا
مدير عام المستشفى الهواري في بنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف، (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال مدير عام مستشفى الهواري العام ببنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف، إن المستشفى بلغ أقصى قدرة تشغيلية بعدما وصل عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» به 40 مصابًا، معلنًا توقفه عن استقبال أية حالات جديدة حاليًا لأسباب فنية تتعلق بالبنية التحتية.

وعدد يوسف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، السبت، أسباب بلوغ المستشفى طاقتها التشغيلية القصوى، ومنها ضرورة وجود مسافات بين الأسرة، بحيث تحتوي الغرفة على سريرين أو ثلاثة كأقصي حد لتحقيق التباعد بين المرضى، ما يقلل السعة السريرية التي تستعمل في الظروف العادية.

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إلى جانب ذلك، يشير مدير المستشفى إلى أن كل مجموعة من المرضى هم من أسرة واحدة، وكانوا خارج مدينة بنغازي ويفضلون البقاء بجانب بعضهم، علاوة على وجود حالات قاربت على نهاية الأسبوع الثالث ولا يمكن وضعها بالقرب من الحالات الجديدة لأسباب طبية.

كما أن قسم العزل بمستشفى الهواري عبارة عن طابق واحد للإيواء، حسب يوسف، الذي أشار إلى امتلاء الجزء المخصص للنساء المريضات، علاوة على وجود أطفال مرضى يخدمهم أعداد كبيرة من الأطقم الطبية والطبية المساعدة، معلنًا شروع المستشفى في استقبال حالات جديدة بمجرد خروج أي مريض.

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