وصول 94 عالقا إلى مطار بنينا في رحلة قادمة من مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 11:10 مساء
إنهاء إجراءات وصول عالقين بمصر في مطار بنينا الدولي, 14 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا – بنغازى)

وصلت إلى مطار بنينا الدولي، اليوم الجمعة، رحلة قادمة من محافظة الإسكندرية المصرية على متنها 94 راكبًا خاصة بالمواطنين العالقين بالخارج ومن بينهم حالات مرضية مستقرة.

وأعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» بنغازي، في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» استكمال جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي للعائدين من مصر، وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية والجهات المختصة بمنفذ مطار بنينا الدولي.

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وأشار البيان إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتسكين العائدين بالمواقع المخصصة للحجر الصحي، ومتابعة الفريق الطبي بالغرفة المركزية بالخدمات صحية بنغازي لحالتهم الصحية.

وأعلنت السفارة الليبية لدى مصر، الجمعة، استمرار إعادة الرعايا العالقين إلى ليبيا بواقع رحلتين يوميا وحتى 30 يونيو الجاري. واستقبل مطار بنينا الدولي في 15 يونيو الجاري رحلة قادمة من مصر على متنها 96 راكبًا، خاصة بالمواطنين العالقين بالخارج، ومن بينهم حالات مرضية.

وفي ذات السياق، قال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أمس الخميس، إن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، كلف المندوبية بالإشراف على نقل العالقين في مصر، مضيفا أن الرحلات ستنطلق الجمعة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار معيتيقة بطرابلس، بمعدل رحلتين يوميًا، بعد أن جرى التعاقد مع إحدى شركات الطيران الخاصة لنقل المواطنين الليبيين العالقين منذ أشهر .

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