دورات تدريبية في ريادة الأعمال الاجتماعية بطرابلس برعاية أممية وتمويل أوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 10:30 مساء
دورات تدريبية في ريادة الأعمال الاجتماعية في طرابلس، 26 يونيو 2020. (برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي)

أعلن برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام، الجمعة، الانتهاء من دورات تدريبية في ريادة الأعمال الاجتماعية في طرابلس، تم خلالها تدريب عشرة شباب ليبيين ولاجئين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة على ريادة الأعمال الاجتماعية.

وقال البرنامج في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الدورة التدريبية التي امتدت من 22 إلى 23 يونيو، تأتي كجزء من مبادرة ريادة الأعمال الاجتماعية (SEI) التي نفذتها مؤسسة «خبراء فرنسا»، بالشراكة مع هيئة الشباب والرياضة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في ليبيا من خلال «يونيسف» ليبيا.

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وأشار البيان إلى مشاركة 86 شابًا ليبيًا في الدعوة إلى مشاريع لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال الاجتماعية الخاص بهم في 24 بلدية.

دورات تدريبية في ريادة الأعمال الاجتماعية في طرابلس، 26 يونيو 2020. (برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي)
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