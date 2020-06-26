الصديق الكبير يبحث مع نظيره التركي الملفات المشتركة «بما يخدم مصالح البلدين»

الصديق الكبير مع وزير المالية والخزانة التركي براءت البيرق, 26 يونيو 2020. (مصرف ليبيا المركزي)

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والوفد المرافق له، ظهر اليوم الجمعة، مع نظيره التركي مراد أويصال.

وبحسب بيان لمصرف ليبيا المركزي اليوم، تناول الاجتماع الملفات المشتركة «بما يخدم مصالح البلدين».

وأوضح البيان أن الصديق الكبير اجتمع أيضا بإسطنبول مع وزير المالية والخزانة التركي براءت البيرق، وتم خلال الاجتماع مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

الكبير يناقش مع وفد من البعثة الأممية الصعوبات المالية التي تواجه النازحين

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، ناقش الصديق الكبير, مع وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة يعقوب الحلو، القضايا الإنسانية والصعوبات المالية التي تواجه النازحين والمهجرين في ليبيا في ظل الأحداث الجارية

وتفشي وباء كورونا المستجد، بحسب ما نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك»

الصديق الكبير مع نظيره التركي مراد أويصال, 26 يونيو 2020. (مصرف ليبيا المركزي)