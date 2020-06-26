«فرانس برس»: ماكرون واثق من تحقيق تقدم مع بوتين في عدة ملفات منها الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 07:40 مساء
ماكرون يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر فيديو، في قصر الإليزيه في باريس، 26 يونيو 2020. (أ ف ب)

أفادت مصادر في قصر الإليزيه وكالة «فرانس برس»، الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «واثق في القدرة على تحقيق تقدّم» مع روسيا في عدة ملفات، بما فيها الأزمة الليبية، وذلك عقب لقاء عبر الفيديو جمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت المصدر بشكل خاص إلى ليبيا حيث تتشارك فرنسا وروسيا، وفقاً له، «مصلحة مشتركة تتمثل في استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها».

اقرأ أيضا الملف الليبي على جدول أعمال قمة بوتين ماكرون الجمعة

واستمر اللقاء بين الرئيسين لنحو ساعتين، وهو كان يهدف إلى «العمل وفق أجندة بريغانسون» في إشارة إلى المقر الصيفي للرئيس الفرنسي حيث استقبل ماكرون بوتين في أغسطس 2019. وأعلن الإليزيه في بيان، أن «رئيس الجمهورية أشار إلى تمسكه بهذا الحوار الذي تعززت جدواه نتيجة تسارع إعادة تشكل التوازنات الدولية على خلفية الوباء وعبر تأكيد السيادة الأوروبية».

كما أعلن الإليزيه أن ماكرون وافق على دعوة تلقاها من نظيره الروسي لزيارة روسيا يكون موعدها «على الأرجح» في الأشهر المقبلة، قبل نهاية العام، ولكنها أوضحت أنه سيتوجب أخذ أزمة «كوفيد-19» بالاعتبار.

ماكرون قلق من الحضور التركي
ووفق موقع الكرملين الذي نشر مقتطفات من اللقاء، تناول الرئيسان النزاع في ليبيا، حيث أعرب ماكرون عن «بالغ القلق الذي يثيره تعزيز الحضور التركي» لصالح أحد طرفي النزاع، في إشارة إلى حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج والتي تعترف بها الأمم المتحدة.

كما أنه لفت، وفق المصدر نفسه، إلى «التدخلات الخارجية لصالح (القائد العام للجيش، المشير خليفة) حفتر ومجموعة فاغنر»، في إشارة إلى مجموعة من «المرتزقة الروس»، والتي يقال إن القيمين عليها على صلة بالكرملين، حسب «فرانس برس».

في حين أكد بوتين «أننا سنعمل سويًا للوصول إلى وقف لإطلاق النار على أساس الواقع العسكري الحالي».

لا رهان فرنسيا على روسيا
والاجتماع يأتي بعد عام تقريبًا من استقبال ماكرون نظيره الروسي في المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية في فور دو بريغانسون، في 19 أغسطس 2019، قبيل قمة مجموعة السبع في بياريتز. وقال ماكرون وقتذاك: «نحن نؤمن بأوروبا التي تمتد من لشبونة الى فلاديفوستوك»، معربًا عن رغبته بالعمل على «إعادة ربط روسيا بأوروبا».

لكن الإليزيه قال، الأربعاء في بيان أعلن خلالها عن قمة جديدة لماكرون وبوتين عبر الدوائر المغلقة تُعقد الجمعة، إنّ «الرئيس لا يراهن على روسيا. إنه يرى أن هناك حاجة إلى معالجة كل المواضيع الصعبة معها»، وأضاف أن هذه «الحاجة إلى الوضوح والتعاون» تتعلّق خصوصًا بالأمن في أوروبا وبالأزمات الدولية والهجمات السيبرانية.

وعبرت باريس في وقت سابق بالفعل عن «قلقها» من «السلوك الروسي في ليبيا»، لا سيما «بشأن قوة فاغنر» المكونة من مرتزقة روس، حسب الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محكمة تركية تقضي بسجن 121 شخصا مدى الحياة
دولى
إصابات جديدة في 6 بلديات ضمن آخر مستجدات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«سوق الجمعة» تعلن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
البعثة الأممية تجدد دعوتها للمساءلة عن الجرائم بحق المرأة وتدين استمرار خطف ...
ليبيا
العدد 240 من جريدة «الوسط»: مصير سرت والجفرة.. وتحديات القطاع الطبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل محمد أحمد قداف الدم أحد أوائل الملتحقين بالجيش الليبي
ثقافة وفن
غلق مداخل مدينة طبرق لمدة 7 أيام اعتبارا من الخميس
ليبيا
تركيا تندد بكتاب بولتون حول ترامب وتصفه بـ«المضلل والأحادي الجانب»
دولى
أستراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بـ«كورونا»
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ما مآل تعاظم الدور التركي في ليبيا وما هي آثار ...
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل أصوات توربينات الرياح ضارة بالصحة؟