واشنطن تستعد لاجتماع مع «الجيش الوطني الليبي» لاستئناف مناقشات «تسريح الميليشيات» في ليبيا

جانب من اجتماع باشاغا مع المسؤولين بالإدارة الأميركية، 25 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن عددا من المسؤولين بالإدارة الأميركية يستعدون لعقد اجتماع مع ممثلي «الجيش الوطني الليبي»، لاستئناف المناقشات حول «تسريح الميليشيات» في ليبيا على غرار اجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عقد قبل يومين.

ولفت بيان لوزارة الخارجية الأميركية، اليوم، إلى الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وقيادات من الوزارة مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، لاستئناف المناقشات حول «تسريح الميليشيات»، مؤكدا أن «نهاية حصار طرابلس خلق فرصة متجددة وضرورة مخاطبة الميليشيات في غرب وشرق ليبيا كجزء من استمرار تواصل الولايات المتحدة مع جميع الأطراف».

باشاغا يجتمع مع مسؤولين بالإدارة الأميركية عبر «فيديو كونفرانس»

وبحسب البيان، أكد الطرفان في الاجتماع ضرورة تمتع جميع المواطنين الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة، خالية من «الأخطار التي تشكلها الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلون الأجانب».

وأطلع وفد وزارة الداخلية الجانب الأميركي على جهوده لتعزيز الأمن وبرنامج لنزع «سلاح الميليشيات وتسريحها وإعادة دمجها (DDR)، بالإضافة إلى العمل الجاري لتفكيك الذخائر غير المنفجرة في طرابلس».

ولفت البيان إلى تأكيد الطرفين من جديد أن الجماعات المسلحة التي «تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال إجرامية تفعل ذلك بسبب الإفلات من العقوبات الدولية».

وشدد الوفد الأميركي على معارضته لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا، وناقش ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.

وحضر الاجتماع من الجانب الأميركي كل من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة شمال أفريقيا، هنري ووستر، وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إضافة إلى كبير مسؤولي شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اللواء ميغيل كوريا، والعميد ستيفين دي ميليانو، من القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم».

بينما حضر رفقة باشاغا كل من وكيل الوزارة للشؤون الأمنية العميد الركن محمد المديغي، ومدير الإنتربول العميد عبدالحميد الغزالي، ومدير التعاون الأمني العميد علي النواصري، ومدير الإدارة المركزية العميد الركن محمود فتح الله، مدير التدريب العميد فتحي عون، ورئيس هيئة التحقيق الجنائي العميد محمود عاشور.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أمس، إن الجانب الأميركي «أثنى على عمل الوزارة في إصلاح القطاع الأمني، وجدية الوزارة في تطبيق برنامج تفكيك، وتسريح وإعادة إدماج متكامل، وعرضوا تقديم المساعدة في هذا المجال»، لافتة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغتها أنهم «يدرسون مع المكاتب والإدارات المختلفة في واشنطن إمكانية المساعدة في نزع وإزالة الألغام».