توزيع مساعدات على أسر نازحة في 11 مدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 02:00 مساء
أحد أفراد الهلال الأحمر يحمل مساعدات مخصصة لنازحين من المنطقة الغربية، (أرشيفية: الهلال الأحمر)

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي توزيع مساعدات على نساء وأطفال بالفروع المستقبلة للنازحين في 11 مدينة، هي «بنغازي، والبيضاء، وأجدابيا، والمرج، والساحل، وشحات، وطبرق، وتوكرة، والأبيار، وسرت، وبني وليد».

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع الطوارئ المنعقد بين الهلال الأحمر ومنظمة «يونسيف» للطفولة للاستجابة للوضع الإنساني الطارئ، وتلبية لاحتياجات النازحين من المنطقة الغربية، حسب بيان الأمانة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى مساهمة منظمة الغذاء العالمية بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمة الأمم المتحدة للمهاجرين، بتوفير حصص غذائية وأخرى للنازحين في «بنغازي، وأجدابيا، والبيضاء».

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وقدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في أغسطس الماضي، أعداد النازحين داخل ليبيا بأكثر من 268 ألفًا، منهم 120 ألفًا نزحوا منذ بدء «حرب العاصمة» في أبريل 2019.

وفي مايو الماضي أعلن الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أندريه ماهيستش، تقديم مواد نظافة وإغاثة لنحو 20 ألف نازح داخلي في بنغازي، إلى جانب دعم 1600 لاجئ و700 مهاجر في مراكز الاحتجاز في ليبيا، إلى جانب 1500 مدني ليبي في مختلف المناطق.

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