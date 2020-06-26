أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في غالبية المناطق

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق ليبيا طقسا مستقرا، اليوم الجمعة، والسماء صافية إلى قليلة السحب، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم وغدا على مناطق الشمال الغربي، حيث تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، وتسجل اعتدالا على مناطق شمال شرق ليبيا فتكون بين 26 و31 درجة مئوية، وتبقى في معدلاتها المرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب حيث تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، سرعتها بين خفيفة ومعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و38 درجة مئوية، وتصل إلى 39 درجة مئوية على مدينة العزيزية.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و31 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و37 على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية على غالبية المناطق تظهر بها بعض السحب على غات، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة مئوية.