«الرئاسي» يمدد حظر التجول 10 أيام مع حظر كامل يومي الجمعة والسبت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 12:05 مساء
شعار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. (أرشيفية: المكتب الإعلامي)

قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق تمديد حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة عشرة أيام، اعتبارا من السبت المقبل، وأن يكون الحظر كاملا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويمنع خلالها التنقل بين المدن.

جاء ذلك في القرار الذي حمل رقم 420 للعام 2020، المنشور على صفحة المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة.

وأكدت المادة الثانية من القرار على أن «يستمر حظر التجول في كامل مناطق الجنوب، وكذلك التنقل بين المدن، وإغلاق المساجد ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأسواق الكبرى والمحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم ويسمح فيها بخدمات التوصيل».

وأبقت المادة الثالثة من القرار على الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات «215، 238، 326» لسنة 2020 سارية المفعول.

السماح بمواصلة بعض الأعمال
وسمح المجلس الرئاسي في المادة الرابعة من القرار بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها، وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ومن بينها ورش صيانة السيارات، والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمواد المنزلية، وورش النجارة والحدادة، ومحلات الإطارات، ومحلات قطع الغيار، ومحلات غسيل الملابس.

وألزمت المادة الخامسة من القرار المواطنين باتباع أساليب الوقاية والحماية من عدوى فيروس «كورونا المستجد»، فيما طالبت المادة السادسة الجهات المهنية بتفعيل دور مأمور الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر، مع اتخاذ كل الإجراءات الحازمة الإدارية والقانونية ضد المخالفين.

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