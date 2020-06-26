لجنة مكافحة «كورونا» في بنغازي تشرع في إجراءات منع الدخول إلى المدينة

اجتماع اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بنغازي، 25 يونيو 2020، (بلدية بنغازي)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بنغازي أنها بصدد اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الدخول إلى المدينة؛ للحد من انتشار الوباء، عبر تنفيذ خطة متكاملة وعاجلة للحد من دخول أشخاص من خارج البلدية، والتعامل مع الذين دخلوا بشكل عاجل لتفادي ظهور بؤرة وبائية جديدة.

ودعت اللجنة جميع البلديات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المصابين، وعدم إحالتهم إلى بنغازي إلا بعد التنسيق والنظر في أسباب الإحالة، وذلك خلال اجتماع استثنائي أمس الخميس، حسب ما جاء على صفحة بلدية بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول اجتماع اللجنة آخر مستجدات ظهور حالات الإصابة بالفيروس، وما وصلت إليه أعداد المصابين القادمين من خارج المدينة، وتطبيق التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية لمكافحة الفيروس في المدينة.

يذكر أنه جار تجهيز برج الأمل التابع لمركز بنغازي الطبي من أجل استقبال حالات الإصابة بالفيروس، بعد إعلان مستشفى الهواري العام عدم قدرته على استقبال حالات أخرى.