تسليم معدات طبية وسيارات إسعاف إلى المرافق الصحية في الخمس

شحنة معدات وأجهزة طبية مقدمة إلى مدينة الخمس، 25 يونيو 2020، (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق تسليم المرافق الصحية الواقعة في مدينة الخمس أجهزة ومعدات طبية وسيارات إسعاف، موضحة أنها ستصلها إمدادات طبية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير مكتب وكيل الوزارة، محمود بن محمود، إن عددا من الشركات المحلية باشرت إجراء صيانات لعدد من المرافق الصحية بالمدينة، فضلا عن إجراء أعمال تطوير بمركز علاج أمراض السكر والغدد الصماء وأحد مراكز العزل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وعلى نحو متصل، ذكر بن محمود أن الوزارة باشرت منذ الأربعاء الماضي، في معالجة الأوضاع الصحية بالخمس، وفقا للمباحثات التي أجراها الوكيل العام مع مسؤولي المرافق الصحية الثلاثاء الماضي.

وأضاف أنه جرى تسليم سيارات نقل موظفين لمستشفى سوق الخميس القروي، والتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية بشأن الإفراج عن مرتبات العناصر الطبية المساعدة العاملة بالمرافق الصحية.