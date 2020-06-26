تجهيز برج الأمل في «بنغازي الطبي» لاستقبال مصابي «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 08:50 صباحا
إحدى غرف العزل في برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، 25 يونيو 2020، (وال بنغازي)

قال مدير برج الأمل فادي فرطاس إن العمل جاري على قدم وساق من أجل تجهيز البرج من أجل استقبال حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، خصوصا بعد إعلان مستشفى الهواري العام عدم قدرته على استقبال حالات أخرى.

وجرى إعداد قسم الكل في البرج، الذي يتبع مركز بنغازي الطبي، من أجل استقبال المصابين، حسب تصريحات فرطاس، التي نقلتها وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الخميس.

وبالفعل، وصل إلى البرج ثلاث حالات مصابة، جرى إيوائهم في الغرف التي تم تجهيزها على وجه السرعة، وفق فرطاس الذي أشار إلى استقبال حالات مخالطة بالدرجة الأولى في الدور الثالث بالبرج.

يذكر أن مستشفى الهواري، في آخر تحديث خاص به أمس، أعلن استقبال سبع حالات إصابة، ليرتفع إجمالي الحالات التي يقدم لها العلاج إلى 40 مصابا.

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