ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أجدابيا إلى 19 حالة

عناصر من فريق الرصد باللجنة الطبية في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في أجدابيا، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس في المدينة إلى 19 حالة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العدد ارتفع نتيجة اختلاط ثمانية أشخاص بحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مستعرضة أنشطة الفحص التي قامت بها فرق الرصد والتقصي بالمدينة.

وذكرت أنه جرى نقل 24 عينة لمخالطين إلى بنغازي، اليوم الخميس، وفي انتظار ظهور نتائج التحليل، لافتة إلى أنها سجلت يوم الثلاثاء الماضي سبع إصابات بالفيروس بعد فحص 35 عينة لمخالطين أظهرت التحاليل سلبية 28 عينة منها.

وأضافت أن تم أخذ 185 عينة لمخالطين آخرين أمس الأربعاء، تأخر نقلها إلى مدينة بنغازي «بسبب إشكالية في النقل»، مما أدى لتأخر إجراء الكشف عن العينات بالمختبر المرجعي ببنغازي، منوها إلى أنها ستعلن عن النتائج فور ظهورها.

وأكدت اللجنة أنها ستعلن عن النتائج فورا عند ظهورها ولن تتأخر عن ذلك إطلاقاً، نافية ما تداول بشأن التوقف عن إجراء الكشف أو إجراء التحاليل منذ ثلاثة أيام.

كما أكدت أن جهاز [ P.C.R , GENE EXPERT ] المختص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد جرى تركيبه وجاهز للعمل لكنها تنتظر وصول مواد التشغيل الخاصة بالجهاز.