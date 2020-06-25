إيقاف رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 07:27 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات حسين بودرويشة، (أرشيفية: الإنترنت)

أوقف وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة، الدكتور عادل الزائدي، رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات، حسين بودرويشة، عن العمل.

ولم يوضح نص قرار الإيقاف الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الخميس، أسباب إيقاف رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات حسين بودرويشة عن العمل.

وكلف الزايدي وفق نص القرار عضو المجلس التسييري إدريس عبدالمجيد رئيسا موقتا لدواعي المصلحة العامة.

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وجاء قرار إيقاف بودرويشة بعد أيام من دعوته إلى نقل المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدية، إلى مدينة بنغازي.

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