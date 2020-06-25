غلق مداخل مدينة طبرق لمدة 7 أيام اعتبارا من الخميس

مقر مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري طبرق غلق مداخل المدينة لمدة سبعة أيام اعتبارًا من اليوم الخميس، من بوابة عين الغزالة غربًا إلى بوابة الـ50 جنوبًا.

كما قرر المجلس منع دخول الخضراوات والبطيخ والتمور القادمة إلى طبرق، وطالب عمداء بلديات درنة وأم الرزم والبيضان وأجدابيا بإبلاغ التمركزات والمواطنين التابعين لهم بعدم السفر إلى طبرق.

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وفي وقت سابق اليوم، قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج هاشم بوالخطابية، غلق صالات الأفراح والمقاهي بالمدينة، وذلك تفاديًا لتفشي فيروس «كورونا المستجد». وفي 19 يونيو قررت البلدية غلق حدود المدينة من بوابة وادي السهل غربًا إلى بوابة بطرونة جنوبًا.