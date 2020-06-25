غلق صالات الأفراح والمقاهي بطبرق تفاديا لتفشي «كورونا»

جانب من الحملة على المطاعم والمقاهي والمحال في طبرق والتي شارك فيه رئيس المجلس التسييري. (الإنترنت)

قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج هاشم بوالخطابية، اليوم الخميس، غلق صالات الأفراح والمقاهي بالمدينة، وذلك تفاديًا لتفشي فيروس «كورونا المستجد».

ووجه بوالخطابية خطابًا إلى آمر منطقة طبرق العسكرية، ومدير أمن طبرق، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي، ومدير فرع جهاز الدعم المركزي، وآمر جهاز الأمن الداخلي، يطالبهم فيه بسرعة إقفال صالات الأفراح والمناسبات والمقاهي وأماكن التجمعات، حسب بيان منشور على صفحة بلدية طبرق بموقع «فيسبوك».

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يشار إلى غلق حدود مدينة طبرق من بوابة وادي السهل غربًا إلى بوابة بطرونة جنوبًا اعتبارًا من الجمعة الماضي، إلى حين إشعار آخر. وأمس الأربعاء، قام بوالخطابية بحملة على عدد من المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في منطقة سوق العرب، وتقرر إغلاق المخالف منها.