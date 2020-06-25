حمزة يبحث مع اللجنة الطبية خطورة «كورونا» على المنطقة الجنوبية

عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد حمزة (وسط) خلال اجتماعه مع اللجنة العليا الاستشارية لجائحة «كورونا»، 25 يونيو 2020. (رئاسة مجلس الوزراء)

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد حمزة، اليوم الخميس، مع اللجنة العليا الاستشارية لجائحة «كورونا» التابعة للجنة العليا لمكافحة الوباء بحكومة الوفاق، مدى الاستعدادات المتخذة للتصدي للجائحة، خصوصا في المنطقة الجنوبية.



وتطرق الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تأثير الجائحة ومدى خطورتها على ليبيا بشكل عام، والمنطقة الجنوبية بشكل خاص، مع ارتفاع عدد الحالات المؤكد إصابتها في تلك المنطقة، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

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وارتفعت إصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 670 إصابة بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 31 إصابة جديدة، إلى جانب تسجيل حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 18، فيما زاد عدد المتعافين من الفيروس إلى 138 شخصًا بعد الإعلان عن شفاء ست حالات.