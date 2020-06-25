40 مصابا بـ«كورونا» يتلقون العلاج في مستشفى الهواري ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 01:45 مساء
مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي، (أرشيفية: وال بنغازي)

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام بنغازي، خضوع 40 حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد للعلاج داخل قسم الإيواء.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمستشفى، هاني العريبي، إنه جرى استقبال سبع حالات من مدينة أجدابيا، أمس الأربعاء، هي «ست نساء وطفل مخالطين لحالة» سبق الإعلان عنها، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وأكد أنه يقدم لجميع الحالات الخدمات الطبية اللازمة من قبل طاقم طبي متخصص في المستشفى.

يذكر أن اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بالفيروس، حسب النتائج الصادرة عن فحص عدة عينات في مركز بنغازي الطبي.

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