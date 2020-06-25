أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء شمالا واستمرار موجة الحر جنوبا

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تميل درجات الحرارة للاعتدال اليوم الخميس، على مناطق شمال ليبيا، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية بين 25 و32 درجة مئوية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل، بينما تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية على مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين خفيفة ومعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و35 درجة مئوية، وتصل إلى 37 درجة مئوية على أبونجيم.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.