الوصول إلى مصاب بـ«كورونا» في بنغازي بمعاونة الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 11:56 صباحا
أعضاء بفريق الرصد في الخدمات الصحية بنغازي وأفراد بقسم النجدة بالمدينة، 24 يونيو 2020، (أمن بنغازي)

اضطرت إدارة الخدمات الصحية في بنغازي إلى الاستعانة برجال الأمن من أجل الوصول إلى أحد المصابين بفيروس «كورونا المستجد».

البداية كانت بتلقى قسم النجدة في المدينة بلاغا من معمل التحليل بمركز بنغازي الطبي، أمس الأربعاء، يفيد وجود مصاب بالفيروس، لم يتمكنوا من الاتصال به، بعدما أغلق هاتفه ولم يتجاوب معهم، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتمكن قسم النجدة من تحديد سكن المصاب بعد إجراء التحريات الأولية، وانتقل فريق منه مع فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية بإدارة الخدمات الصحية لرصد الحالة والمخالطين لها داخل المدينة.

وبالفعل، جرى نقل المصاب إلى مستشفى الهواري العام، وحصر المخالطين وجلبهم لقسم العزل في مركز بنغازي الطبي، وما زالت الفرق مستمرة في أعمال الرصد والتقصي.

يذكر أن اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، أعلنت تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بالفيروس اليوم، حسب النتائج الصادرة عن فحص عدة عينات في مركز بنغازي الطبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مقابلته مع قناة «الوسط» (Wtv) عقيلة صالح يتحدث عن دور دول الجوار وكيفية عودة ...
ليبيا
عقيلة صالح لـ«قناة الوسط»: مطلب سرت مقرا للسلطة التنفيذية سيكون مقبولا
ليبيا
المسماري يطالب بتعديل الوعاء الزمني والمكاني لبعثة تقصي الحقائق الدولية إلى ...
ليبيا
«الصحة العالمية» تتوقع بلوغ إصابات كورونا 10 ملايين خلال الأسبوع المقبل
دولى
في مذكراته.. بولتون يسخر من عرض ترامب تعيينه مبعوثا للمصالحة الليبية
ليبيا
رسميا.. الزمالك يعلن عدم استكمال الدوري المصري ورفضه منح اللقب للأهلي
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم: رحيل سلوى سعد بوقعيقيص أيقونة ثورة 17 فبراير
ثقافة وفن
بومبيو: قرار الضم في الضفة الغربية «يرجع للإسرائيليين»
دولى
شقيق لترامب يسعى لمنع صدور كتاب يكشف أسرار عائلة الرئيس الأميركي
عربى
«النهر الصناعي» يكشف عدد الاعتداءات على الآبار وأسباب ضعف تدفق المياه
ليبيا
الحاسي: حالة «كورونا» المسجلة في «بن جواد» خالطت 120 مواطنا
ليبيا
وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيض البط.. فوائد عديدة ومخاطر صحية