الوصول إلى مصاب بـ«كورونا» في بنغازي بمعاونة الأمن

أعضاء بفريق الرصد في الخدمات الصحية بنغازي وأفراد بقسم النجدة بالمدينة، 24 يونيو 2020، (أمن بنغازي)

اضطرت إدارة الخدمات الصحية في بنغازي إلى الاستعانة برجال الأمن من أجل الوصول إلى أحد المصابين بفيروس «كورونا المستجد».

البداية كانت بتلقى قسم النجدة في المدينة بلاغا من معمل التحليل بمركز بنغازي الطبي، أمس الأربعاء، يفيد وجود مصاب بالفيروس، لم يتمكنوا من الاتصال به، بعدما أغلق هاتفه ولم يتجاوب معهم، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتمكن قسم النجدة من تحديد سكن المصاب بعد إجراء التحريات الأولية، وانتقل فريق منه مع فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية بإدارة الخدمات الصحية لرصد الحالة والمخالطين لها داخل المدينة.

وبالفعل، جرى نقل المصاب إلى مستشفى الهواري العام، وحصر المخالطين وجلبهم لقسم العزل في مركز بنغازي الطبي، وما زالت الفرق مستمرة في أعمال الرصد والتقصي.

يذكر أن اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، أعلنت تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بالفيروس اليوم، حسب النتائج الصادرة عن فحص عدة عينات في مركز بنغازي الطبي.