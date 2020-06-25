مسؤولة إيطالية: عدنا للعب دور محوري في ليبيا

اجتماع السراج مع دي مايو في طرابلس، 24 يونيو 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قالت نائبة وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، لاورا كاستيللي، إن بلادها «تعود لتلعب دورا محوريا في ليبيا، وفي السياسة الخارجية».

وأضافت أن «الرد الليبي على تعديل مذكرة التفاهم حول الهجرة، وفقا لطلب بلادنا يوضح ذلك»، حسب تدوينة على حسابها بموقع «تويتر»، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الخميس.

ووجهت كاستيللي الشكر لوزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو على «العمل الممتاز الذي قام به في مجال ضمان حقوق الإنسان للاجئين».

زيارة دي مايو إلى طرابلس

يذكر أن دي مايو زار طرابلس أمس الأربعاء، حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، حيث بحثا أهمية العودة إلى المسار السياسي، وملف الهجرة غير الشرعية، ودور عملية «إيريني» الأوروبية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وعقب اللقاء، صرح الوزير الإيطالي بأن السراج «قدم تطمينات وافرة بأن إيطاليا لا تزال شريكًا أساسيًّا ولا بديل عنه، رغم الوجود التركي في ليبيا».

وأعاد دي مايو التأكيد على أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي»، مشددا على أن «المسار الوحيد الموثوق به لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا هو مفاوضات شاملة تتم تحت إشراف الأمم المتحدة».