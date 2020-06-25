مواجهة بين «أمن زوارة» وتجار مخدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 09:35 صباحا
مخدر الحشيش عثر بحوزة متهم بالاتجار به في زوارة، 24 يونيو 2020، (مديرية الأمن)

وقعت مواجهة بالأسلحة النارية بين أفراد فرقة التحري بمديرية الأمن زوارة وعدد من تجار مخدرات، أسفرت عن ضبط أحدهم.

ووردت معلومات إلى المديرية تفيد وجود بؤرة لبيع المخدرات «الحشيش وحبوب الهلوسة» جنوب غرب المدينة، حيث تأكدت فرقة التحري لمركز شرطة زوارة الجنوبي من صحة المعلومات، وقامت بنصب كمين لهؤلاء المجرمين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وبعد عدة محاولات، تمكن عناصر الأمن من ضبط أحد المتهمين، بينما لاذ متهمان بالفرار إثر تبادل لإطلاق النار، وقد عثر بحوزة المتهم على مبالغ مالية ومواد مخدرة وخمور.

وتكثف مديرية أمن زوارة من مجهوداتها لفرض الأمن وتنفيذ القانون، إذ داهم أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة، يوم الأحد الماضي، مواقع بيع وتخزين الوقود واحتكاره، وأزالت الخزانات وأعدمتها، حيث من المقرر أن تتواصل هذه العملية إلى حين القضاء على هذه الظاهرة في المنطقة الغربية.

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