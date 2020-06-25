بومبيو: نعمل مع شركائنا الأوروبيين لتفعيل المفاوضات بشأن ليبيا

وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن بلاده «تعمل عن كثب مع شركائها الأوروبيين لتفعيل المفاوضات بشأن الأزمة الليبية»، إلى جانب عملها على تحقيق أهداف مؤتمر برلين المنعقد في يناير الماضي.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي:«شاركنا في مؤتمر برلين منذ عدة أشهر ولا زلنا نعمل على تحقيق أهدافه، وهي: وقف القتال، والحد من تدفق الأسلحة، سواء كان ذلك من الأتراك أو من الروس أو من أي طرف، وتضييق رقعة النزاع العسكري، ومن ثم التوصل إلى حل سياسي»، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلي «وضع سلمي مستقر في طرابلس وفي ليبيا عموما»، حسب وزارة الخارجية الأميركية.

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وعبر رئيس الدبلوماسية الأميركية عن أمل بلاده في «جمع كل الذين لديهم مصلحة هناك (ليبيا) على الطاولة من إجراء هذه المناقشات والتوصل إلى حل سياسي».

والإثنين الماضي، عبر مجلس الأمن القومي الأميركي التابع للرئاسة الأميركية عن «معارضة الولايات المتحدة التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات»، وقال: «نحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور». وأضاف: «يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5+5 ومبادرة القاهرة وعملية برلين».