مفوض السلم الأفريقي: الجزائر تفضل وساطة تشاركية حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 12:05 صباحا
مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، الأربعاء، دعم الاتحاد الأفريقي دول الجوار في قيادة أي وساطة في ليبيا بحكم قربها ومعرفتها بالفاعلين المحليين، لافتًا إلى توفر «كل مقومات النجاح للمبادرة الجزائرية»، مؤكدًا تفضيل الجزائر «وساطة تشاركية وتكاملية».

وقال شرقي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية إن «التصعيد العسكري، واستمرار الاقتتال، والتدخلات الأجنبية، وإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا بات يشكل قلقا كبيرًا» لدى الهيئة الأفريقية التي أكد أنها تدعم «دول الجوار في قيادة أي وساطة في ليبيا».

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لكن المفوض الأفريقي أشار إلى أنه «لازال هناك أمل بعد أن تأكد لدى العامة استحالة الحل العسكري للأزمة بأن يلتقي الفرقاء الليبيون حول طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب الليبي الذي طال أمده».

المبادرة الجزائرية
وأوضح الدبلوماسي الجزائري دعم الاتحاد الأفريقي دول الجوار في قيادة أي وساطة في ليبيا بحكم قربها ومعرفتها بالفاعلين المحليين.

وبخصوص المبادرة الجزائرية يرى مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي أنه بحكم عضويتها في اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، وفي مجموعة الاتصال المنبثقة عنه فأنها «تتوفر على كل مقومات النجاح».

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وقال المفوض الأفريقي إن الجزائر تفضل الوساطة التشاركية والتكاملية، وهو ما لمسه من خلال تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد أن الوساطة الجزائرية ستكون بتعاون مع دول الجوار ودون إقصاء أي طرف وبدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وللإشارة فقد زار الجزائر كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تلتها زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، خلال الأيام الماضي في سياق ترتيب احتضان الجزائر وساطة بين الأطراف الليبية.

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