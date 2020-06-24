إغلاق شارع الوفاق بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 24 يونيو 2020, 10:48 مساء
دوريات أمنية بشارع الوفاق غرب أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

أغلقت الدوريات الأمنية في مدينة أجدابيا، مساء اليوم الأربعاء، مداخل ومخارج شارع الوفاق الواقع غرب المدينة بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد التي أعلن عنها أمس الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بالبلدية كلفت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن أجدابيا بإغلاق مداخل ومخارج شارع الوفاق بعد اكتشاف حالة مصابة بالفيروس.

وأوضح المصدر أن لجنة مكافحة فيروس كورونا بالبلدية عادة ما تكلف الدوريات والعناصر الأمنية بإغلاق الشوارع الرئيسية، أما الشارع الذي تقيم فيه الحالة المصابة فيجري إغلاقه بواسطة ساتر ترابي لمنع دخول وخروج السيارات.

وأضاف أن اللجنة المكلفة عملت على إخلاء منزل العائلة في وقت سابق وتعقيم المنزل بالكامل بإجراء وقائي، مشيرًا إلى أن إغلاق مداخل ومخارج الشارع سيستمر إلى أن تأذن اللجنة الاستشارية بعد أن تطمئن على سلامة أهالي الحي.

ورصدت «بوابة الوسط» انتشارا أمنيا في مداخل ومخارج شارع الوفاق بمدينة أجدابيا وتعقيم المنزل الذي اكتشف فيه الحالة المصابة بفيروس كورونا يوم أمس الثلاثاء، حسب ما ذكرته اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد.

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