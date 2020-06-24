عقيلة صالح لـ«قناة الوسط»: مطلب سرت مقرا للسلطة التنفيذية سيكون مقبولا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 10:41 مساء
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال مقابلة خاصة مع قناة الوسط، 24 يونيو 2020. (قناة الوسط)

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح: «إن مطلب سرت مقرا للسلطة التنفيذية، سيكون مقبولا لعدم خلق مشاكل جديدة تخص النفط».

وأوضح صالح، خلال حوار خاص مع «قناة الوسط» (wtv)، أنه «لا يمكن لهذه السلطة العمل في العاصمة قبل تأمينها، وأن هناك قبولا لهذا المطلب من قبل الليبيين».

وأضاف خلال الحوار الذي أذيع مساء الأربعاء، 24 يونيو الجاري، ردا على سؤال يتعلق بمبادرة ترعاها الولايات، تجعل من سرت منطقة فض نزاع بين طرفي الصراع الحالي، أنه «بعد الاتفاق وتشكيل السلطة الجديدة ستكون جهات الدولة تحت حراسة وحماية الجهات الأمنية التي تحفظ  الأمن في المدينة».

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