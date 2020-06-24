عقيلة صالح لـ«قناة الوسط»: مبادرتي السياسية لإنهاء الأزمة تدعم وحدة ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن المبادرة السياسية التي طرحها في أواخر أبريل الماضي، «تدعم وحدة ليبيا» وتضمن تمثيلًا للأقاليم الثلاثة في البلاد، معتبرًا أنه «ليس هناك أي سبب للاعتراض عليها».

وقال صالح في مقابلة مع «قناة الوسط» أذيعت مساء اليوم الأربعاء، إن «المبادرة ليس هناك أي سبب للاعتراض عليها، لأن بها تمثيلا للأقاليم الثلاثة، ونحن تاريخيا ثلاثة أقاليم جغرافية وكل الليبيين مشاركون في السلطة، وهذا ليس تقسيما، الانقسام هو أن تسيطر في مكان واحد، تركز السلطة لدى شخص واحد أو مجموعة معينة. ولكن نحن عاصمتنا واحدة وبرلماننا واحد وحكومتنا واحدة».