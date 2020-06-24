إجراء ثاني عملية جراحية لمصابة بفيروس كورونا في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 24 يونيو 2020, 06:10 مساء
إجراء عملية جراحية لحالة مصابة بفيروس كورونا في سبها, 2 يونيو 2020. (بلدية سبها)

قال الناطق باسم مركز سبها الطبي، محمد قرين لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن المركز سيشهد إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى المصابات بفيروس «كورونا المستجد».

وأضاف قرين أن هذه الحالة هي الثانية من نوعها في سبها التي تجرى لها عملية جراحية رغم إصابتها بفيروس «كورونا المستجد» بالمدينة.

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وفي الثالث من يونيو الجاري، أعلن مركز سبها الطبي، إجراء أول عملية جراحية لحالة مصابة بفيروس كورونا، حيث جرى استئصال المرارة لها وكانت بمركز العزل الصحي بالسكن الطلابي (عبدالرحمن البركولي).

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