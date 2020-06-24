إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم والمحال في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 04:59 مساء
جانب من الحملة على المطاعم والمقاهي والمحال في طبرق والتي شارك فيه رئيس المجلس التسييري. (الإنترنت)


قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الأربعاء، بحملة على عدد من المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في منطقة سوق العرب، وتقرر إغلاق المخالف منها.

وأكد المجلس البلدي طبرق استمرار الحملة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الجولة التي قام بها بو الخطابية شملت أيضًا عددًا من رجال الحرس البلدي، وفق منشور للمجلس على موقع «فيسبوك».

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وأصدر رئيس المجلس التسييري للبلدية تعليمات بإغلاق حدود المدينة من بوابة وادي السهل غربًا إلى بوابة بطرونة جنوبًا، اعتبارًا من السادسة صباح الجمعة الماضي، إلى حين إشعار آخر.

وأشار المجلس إلى «صدور تعليمات بتعاون القوات المسلحة والأمن لقفل هذه التمركزات»، لافتًا إلى مطالبة رئيس اللجنة الاستشارية، الدكتور فرج الجالي، البلدية ومديرية الأمن بضرورة إغلاق مداخل مدينة طبرق بصورة عاجلة؛ نظرًا لخطورة الوضع الصحي الخاص بانتشار فيروس كورونا في المدن المجاورة.

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