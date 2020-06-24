باشاغا يلتقي دي مايو ويبحث معه ملف الهجرة غير الشرعية

جانب من لقاء باشاغا مع دي مايو والوفد الإيطالي المرافق له، 24 يونيو 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، وناقشا التعاون المشترك، وملف الهجرة غير الشرعية.



حضر اللقاء وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، وعدد من المسؤولين الأمنيين، كما حضره مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والسفير الإيطالي لدى ليبيا.



وخلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، جرت مناقشة «آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والتباحث حول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة»، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.



وأضاف البيان أن دي مايو عبر عن تعازيه للضحايا الذين قضوا جراء الألغام التي زرعتها قوات القيادة العامة «خلال اعتدائها على العاصمة طرابلس».



كما أشار البيان إلى أن باشاغا أثنى على «مساهمة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام... في المناطق السكنية».