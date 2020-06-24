باشاغا يلتقي دي مايو ويبحث معه ملف الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 03:45 مساء
جانب من لقاء باشاغا مع دي مايو والوفد الإيطالي المرافق له، 24 يونيو 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، وناقشا التعاون المشترك، وملف الهجرة غير الشرعية.

حضر اللقاء وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، وعدد من المسؤولين الأمنيين، كما حضره مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والسفير الإيطالي لدى ليبيا.

وخلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، جرت مناقشة «آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والتباحث حول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة»، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

وأضاف البيان أن دي مايو عبر عن تعازيه للضحايا الذين قضوا جراء الألغام التي زرعتها قوات القيادة العامة «خلال اعتدائها على العاصمة طرابلس».

كما أشار البيان إلى أن باشاغا أثنى على «مساهمة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام... في المناطق السكنية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهر الصناعي» يكشف عدد الاعتداءات على الآبار وأسباب ضعف تدفق المياه
ليبيا
الحاسي: حالة «كورونا» المسجلة في «بن جواد» خالطت 120 مواطنا
ليبيا
وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
محكمة استئناف تركية تؤيد عقوبة السجن الشديدة بحق معارضة لإردوغان
دولى
ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تحذيرية محتملة للخرف