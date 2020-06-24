نقص في أدوية السكر وتطعيمات حديثي الولادة بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 02:35 مساء
اجتماع المجلس التسييري لبلدية سرت لمناقشة أزمة نقص أدوية السكر، 24 يونيو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

بحث المجلس التسييري لبلدية سرت، اليوم الأربعاء، مشكلة نقص عدد من تطعيمات الأطفال حديثي الولادة، وأدوية السكر بأنواعها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في الحكومة الموقتة.

ووجه رئيس المجلس سالم عامر، خلال الاجتماع، بأن تكون الجهة المخولة بتسلم أدوية السكر هي إدارة العيادة المركزية للسكر بسرت دون غيرها، وتكون مسؤولة عن تسلم شحنات أدوية الأنسولين بأنواعها، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: أجواء الحرب ترفع أسعار اللحوم في سرت

وكلف الإدارة بالتنسيق مع عضو المجلس فتحي أبو راوي وجهات الاختصاص، لتوفير الأدوية لمرضى السكر في أقرب وقت، وتوزيعها على المسجلين بالمنظومة المركزية بالعيادة، الذين يتجاوز عددهم أكثر من خمسة آلاف مريض ومريضة.

وقدم عامر الشكر إلى مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت والعناصر الطبية والطبية المساعدة ووحدات الرعاية الصحية الأولية، على جهودهم المتواصلة بشكل يومي وحرصهم الدؤوب على العمل والمسؤولية الطبية تجاههم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهر الصناعي» يكشف عدد الاعتداءات على الآبار وأسباب ضعف تدفق المياه
ليبيا
الحاسي: حالة «كورونا» المسجلة في «بن جواد» خالطت 120 مواطنا
ليبيا
وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
محكمة استئناف تركية تؤيد عقوبة السجن الشديدة بحق معارضة لإردوغان
دولى
ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تحذيرية محتملة للخرف