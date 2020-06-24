نقص في أدوية السكر وتطعيمات حديثي الولادة بسرت

اجتماع المجلس التسييري لبلدية سرت لمناقشة أزمة نقص أدوية السكر، 24 يونيو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

بحث المجلس التسييري لبلدية سرت، اليوم الأربعاء، مشكلة نقص عدد من تطعيمات الأطفال حديثي الولادة، وأدوية السكر بأنواعها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في الحكومة الموقتة.

ووجه رئيس المجلس سالم عامر، خلال الاجتماع، بأن تكون الجهة المخولة بتسلم أدوية السكر هي إدارة العيادة المركزية للسكر بسرت دون غيرها، وتكون مسؤولة عن تسلم شحنات أدوية الأنسولين بأنواعها، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكلف الإدارة بالتنسيق مع عضو المجلس فتحي أبو راوي وجهات الاختصاص، لتوفير الأدوية لمرضى السكر في أقرب وقت، وتوزيعها على المسجلين بالمنظومة المركزية بالعيادة، الذين يتجاوز عددهم أكثر من خمسة آلاف مريض ومريضة.

وقدم عامر الشكر إلى مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت والعناصر الطبية والطبية المساعدة ووحدات الرعاية الصحية الأولية، على جهودهم المتواصلة بشكل يومي وحرصهم الدؤوب على العمل والمسؤولية الطبية تجاههم.