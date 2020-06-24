بالصور: غلق مخازن سلع تموينية في الكريمية بطرابلس

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال حديثهم مع أحد أصحاب مخازن السلع في الكريمية بطرابلس، 24 يونيو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

قرر مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في العاصمة غلق عدد من مخازن السلع التموينية بمنطقة الكريمية في طرابلس، بعد تسجيل مخالفات صحية.

جاء ذلك إثر حملة شنها المفتشون، واستهدفت عشرات مخازن السلع التموينية بمنطقة الكريمية وأكثر من عشرة مصانع بالمنطقة، حيث أعطيت مهلة لهم لاتباع الإجراءات السليمة والصحية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأغلقت الحملة لتلك المخازن لافتقارها الطرق السليمة في التخزين، فضلا عن التهوية الضعيفة بها، والتبريد لا يرتقي للمستوى المطلوب ووجود بعض السلع منتهية الصلاحية، والبعض الآخر متعرض للتلف نتيجة تعرضه لأشعة الشمس، إضافة إلى الرطوبة في بعض الأسطح والحوائط.

كما وجهت تهمة الغش التجاري إلى أصحاب أحد المخازن، حيث يقوم العمال بإعادة تعبئة الأرز دون الحصول على ترخيص، مع تغيير العلامة التجارية للمنتج، وعدم كتابة تاريخ التعبئة الجديد، مما يعرض المستهلك للخطر، إضافة إلى تغيير بلد الصنع المذكور في الكيس الأول وهو ألمانيا، إلى ليبيا، في تجاوز مباشر للنصوص القانونية الصحية القياسية المعمول بها والموضوعة من المركز.

المفتشون خلال تفقدهم المخزن

مفتشو المركز خلال معاينة أحد المنتجات بالمخزن

سلع تموينية في أحد المخازن بالعاصمة