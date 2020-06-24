أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء شمالا مع رطوبة عالية على الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 10:26 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء على مناطق الشمال مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الأربعاء، بين 25 و41 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح بين 26 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيف يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 32 و35 درجة مئوية على مناطق جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية على غالبية المناطق، تظهر بها بعض السحب على غات، والرياح شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
محكمة استئناف تركية تؤيد عقوبة السجن الشديدة بحق معارضة لإردوغان
دولى
ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
المحكمة العليا في بريطانيا تحسم النزاع على شرعية رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار
ليبيا
ماكرون: الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت الموت السريري لحلف الأطلسي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تحذيرية محتملة للخرف