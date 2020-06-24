أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء شمالا مع رطوبة عالية على الساحل

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء على مناطق الشمال مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الأربعاء، بين 25 و41 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح بين 26 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيف يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 32 و35 درجة مئوية على مناطق جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية على غالبية المناطق، تظهر بها بعض السحب على غات، والرياح شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.