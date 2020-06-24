بالأرقام.. تعرف إلى الوضع الوبائي بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات ووفيات بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 02:09 صباحا
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 639 و17 على التوالي، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 44 إصابة و4 وفيات، فيما زادت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 132 شخصًا بعد شفاء 16 حالة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان، عن تطور وبائي جديد بعد تسجيل 44 حالة موجبة لفيروس «كورونا» موزعة بواقع 4 حالات مخالطة في سبها، و9 حالات في طرابلس بينها 3 حالات مخالطة و6 جديدة، و4 حالات مخالطة في مدينة «بن جواد».

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فيما سجلت مدينة مصراتة 6 حالات جديدة، إلى جانب 10 حالات جديدة في الأبيار و10 حالات في اجدابيا بينها ثلاث جديدة وسبع مخالطة، فيما أعلن عن حالة واحدة جديدة في مدينة بنغازي.

وبهذا الإعلان، تصبح الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا  639 إصابة بينها 490 حالة نشطة و17 حالة وفاة، فيما تعافي 132 من الفيروس.

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