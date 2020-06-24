فريق طبي لمتابعة حالة نزلاء الحجر في «رأس المنقار» ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 01:30 صباحا
أعضاء بالفريق الطبي المكلف بمتابعة الحالة الصحية لنزلاء الحجر الصحي «رأس المنقار» ببنغازي، 23 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد ببنغازي)

كلفت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء بموقع الحجر الصحي «رأس المنقار» بمدينة بنغازي.

ويتكون الفريق الطبي من أطباء في مجالي الباطنة، وطب الأسنان، وأجرى مساء الثلاثاء، زيارة ميدانية لموقع الحجر الصحي «رأس المنقار» حسب بيان منشور على صفحة الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا - بنغازي بموقع «فيسبوك».

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وتابع الفريق خلال زيارته لموقع الحجر الصحي الحالة الصحية للنزلاء وكشف على عدة حالات مرضية، وأعدد تقرير مفصل عن الزيارة لمنسق الخدمات الطبية بالغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي.

وأعلننت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الأربعاء، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، بواقع أربع حالات مخالطة من مدينة بن جواد وسبع مخالطة من مدينة اجدابيا، وحالة واحدة جديدة من مدينة بنغازي.

أعضاء بالفريق الطبي المكلف بمتابعة الحالة الصحية لنزلاء الحجر الصحي «رأس المنقار» ببنغازي، 23 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد ببنغازي)
أعضاء بالفريق الطبي المكلف بمتابعة الحالة الصحية لنزلاء الحجر الصحي «رأس المنقار» ببنغازي، 23 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد ببنغازي)
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