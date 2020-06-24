شركة البريقة: وصول شحنة زيوت محركات

مقر شركة البريقة لتسويق النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الثلاثاء، وصول أولى شحنات زيوت المحركات من مصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط بأنواعها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقالت شركة البريقة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الشحنة وصلت خلال اليومين الماضيين، وتحتوي على زيوت المحركات بأنواعها «زيت عطارد 37، وعطارد 46، وزيت السهيل 40»، والزيوت المعدنية مثل «زيت الثريا 20/50» بعبوات و أحجام مختلفة.

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ولفت البيان إلى عقد شركة البريقة عدة اجتماعات مع شركة الزاوية لتكرير النفط بهدف تلبية متطلبات السوق المحلي من المنتجات النفطية، لافتة إلى شروع الشركة وفق الآلية المتبعة لديها في عمليات البيع المباشر للمواطنين من خلال المحطات التابعة لها، ولشركات التوزيع، وكبار المستهلكين والزبائن، ونقاط التوزيع فيما يستمر التصنيع والاستلام تباعًا بمخازن الشركة، وفق الإجراءات المتبعة.