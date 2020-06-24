شركة البريقة: وصول شحنة زيوت محركات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 01:10 صباحا
مقر شركة البريقة لتسويق النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت  شركة البريقة لتسويق النفط، الثلاثاء، وصول أولى شحنات زيوت المحركات من مصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة  الزاوية لتكرير النفط بأنواعها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقالت شركة البريقة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الشحنة وصلت خلال اليومين الماضيين، وتحتوي على زيوت المحركات بأنواعها «زيت عطارد 37، وعطارد 46، وزيت السهيل 40»، والزيوت المعدنية مثل «زيت الثريا 20/50» بعبوات و أحجام مختلفة.

اقرأ أيضا إجراءات جديدة بشأن بيع غاز الطهي في طبرق

ولفت البيان إلى عقد شركة البريقة عدة اجتماعات مع شركة الزاوية لتكرير النفط بهدف تلبية متطلبات السوق المحلي من المنتجات النفطية، لافتة إلى شروع الشركة وفق الآلية المتبعة لديها في عمليات البيع المباشر للمواطنين من خلال المحطات التابعة لها، ولشركات التوزيع، وكبار المستهلكين والزبائن، ونقاط التوزيع فيما يستمر التصنيع والاستلام تباعًا بمخازن الشركة، وفق الإجراءات المتبعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
المحكمة العليا في بريطانيا تحسم النزاع على شرعية رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار
ليبيا
ماكرون: الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت الموت السريري لحلف الأطلسي
دولى
«بي إن سبورتس» تعتذز عن عدم بث مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خدمة جديدة من «غوغل».. تعرف عليها