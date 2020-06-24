ميناء بنغازي يستقبل 8500 رأس غنم ونحو 10 آلاف طن أسمنت

سفينة تبحر صوب ميناء بنغازي البحري، 20 مايو 2020. (صفحة الميناء على موقع فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، الثلاثاء، سفينتي شحن على متنهما آلاف من رؤوس الأغنام إلى جانب وأطنانًا من الأسمنت.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إن سفينة نقل المواشي «هارموني» الوكيل الملاحي لشركة «الدوسر» للتوكيلات الملاحية دخلت الميناء وعلى متنها 8500 رأس من الأغنام قادمة من دولة رومانيا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك».

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كما استقبل الميناء الثلاثاء أيضًا، سفينة نقل الأسمنت «محمد بي» الوكيل الملاحي لشركة «أمل ليبيا» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 10500 طن من أكياس الأسمنت.