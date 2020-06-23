مسح عشوائي داخل أحياء طبرق لتقييم الوضع الوبائي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 11:37 مساء
الفريق الطبي خلال إجرائه المسح العشوائي داخل أحياء طبرق، 23 يونيو 2020. (صحة الموقتة)

باشرت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق بالشراكة مع اللجنة التابعة للمركز الليبي للبحوث والدراسات الإكتوارية التابع لصندوق الضمان الاجتماعي، الثلاثاء، إجراء المسح العشوائي داخل أحياء مدينة طبرق.

وقال مركز طبرق الطبي في بيان نقلته صفحة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة على «فيسبوك» إن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، وعبر تكوين فريق من أطباء وتمريض و فنيبن، للمباشرة في عملية إجراء المسح العشوائي والاستدلال عن الحالة الوبائية لجائحة «كورونا» بمدينة طبرق.

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وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية الطبية طبرق نظمت قبيل عملية المسح لقاء عمل لتدريب فرق الرصد الطبية؛ على الطرق المتبعة في عملية المسح العشوائي الميداني، تلتها الإشراف على عملية المسح داخل مدينة طبرق.

وفي وقت سابق اليوم، سحبت فرق الرصد والاستجابة السريعة التابعة للجنة مكافحة وباء «كورونا» ببلدية طبرق، العينات والمسحات الأنفية من المواطنين العائدين من الخارج البالغ عددهم 185 مواطنا، والمحجورين في فندق دار السلام المعتمد كمقر للعزل الصحي، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

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